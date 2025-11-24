Kerala Local Body Election 2025: ആന്തൂരിൽ 5, കണ്ണപുരത്ത് 6, മലപ്പട്ടത്ത് 3; കണ്ണൂരിൽ എതിരില്ലാതെ ഇടതിന് പതിനാലിടത്ത് ജയം

കണ്ണൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂരിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ 14 സ്ഥാനാര്ഥികള് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആന്തൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് ഇന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ഥികളും കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും കൂടി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് കണ്ണൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 14 ആയത്.
ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ആകെ 5 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കണ്ണപുരം രപഞ്ചായത്തിൽ 6ഉം മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
Also Read: Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്' കുരുക്കായി വീണ്ടും ശബ്ദരേഖ; അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ
അതേസമയം സ്ഥാനാര്ഥികളെ പിന്തുണച്ചവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, സിപിഎം ഏകാധിപത്യം നടപ്പാക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മാര്ട്ടിന് ജോര്ജ് ആരോപിച്ചത്. ഒപ്പിട്ടത് തങ്ങളല്ലെന്ന് നാമനിര്ദേശകര് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതോടെ ആന്തൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തളിയില്, കോടല്ലൂര് ഡിവിഷനുകളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പത്രിക തള്ളുകയായിരുന്നു.
തര്ക്കമുന്നയിച്ച തളിവയലില്, കോള്മൊട്ട ഡിവിഷനുകളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പത്രിക അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയാറാം വാര്ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി പത്രിക പിന്വലിച്ചു. ഇയാളെ സിപിഎമ്മുകാര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. 29 ഡിവിഷനുകളില് അഞ്ചിടത്താണ് എൽഡിഎഫ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ധര്മ്മശാല ടൗണില് എല്ഡിഎഫ് ആഹ്ളാദപ്രകടനം നടത്തി.
