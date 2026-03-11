English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Crime News: 12 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

Crime News: 12 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ അഞ്ചാറു തവണ കുട്ടിയെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി കോടതി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 11, 2026, 02:13 PM IST
  • മദ്രസയിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന 12 വയസുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അദ്ധ്യാപകന് കഠിനതടവ്
  • മദ്രസ അധ്യാപകനായ നസീബിനെ 30 വർഷത്തെ കഠിനത്തടവിനാണ് കോടതി വിധിച്ചത്

Read Also

  1. Weird punishment: സ്കൂള്‍ ഫീസ് കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കില്ല, 30 തവണ നോട്ടുബുക്കില്‍ എഴുതിച്ച് അദ്ധ്യാപിക!!

Trending Photos

Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
12
Meenam Monthly Horoscope
Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
10
Shani Mangal Yuti
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
5
Shukraditya Rajayogam
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
Crime News: 12 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

കണ്ണൂർ: മദ്രസയിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന 12 വയസുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അദ്ധ്യാപകന് കഠിനതടവ്. മദ്രസ അധ്യാപകനായ നസീബിനെ 30 വർഷത്തെ കഠിനത്തടവിനാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ഇയാൾ മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു, മരുമകനെയും കുടുംബത്തേയും വിളിക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്?

ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കണ്ണൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ്. തടവിന് പുറമെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. ഇയാൾ പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കില് 5 മാസം കൂടി ആദില തടവ് അനുഭവിക്കണം. കുട്ടി പീഡനത്തിരയായത് പഴയങ്ങാടി മദ്രസത്തുൽ നബീലിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. 

കുട്ടിയെ അദ്ധ്യാപകന് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ അഞ്ചാറു തവണ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ജഡ്ജി എംടി ജലജാറാണിയാണ്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ ഹാജരായത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsKannurArrestMadrasa teachermolesting case

Trending News