Crime News: 12 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

കണ്ണൂർ: മദ്രസയിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന 12 വയസുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസ അദ്ധ്യാപകന് കഠിനതടവ്. മദ്രസ അധ്യാപകനായ നസീബിനെ 30 വർഷത്തെ കഠിനത്തടവിനാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ഇയാൾ മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ്.
ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കണ്ണൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ്. തടവിന് പുറമെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. ഇയാൾ പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കില് 5 മാസം കൂടി ആദില തടവ് അനുഭവിക്കണം. കുട്ടി പീഡനത്തിരയായത് പഴയങ്ങാടി മദ്രസത്തുൽ നബീലിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു.
കുട്ടിയെ അദ്ധ്യാപകന് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ അഞ്ചാറു തവണ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ജഡ്ജി എംടി ജലജാറാണിയാണ്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ ഹാജരായത്.
