Ladies hostel attack: മദ്യലഹരിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി; യുവാവിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ജീവനക്കാർ

കണ്ണൂർ: പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറിയ യുവാവിനെ പിടികൂടി. സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് യുവാവ് അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
കണ്ണൂർ താവക്കരയിലുള്ള ഹോസ്റ്റലിലാണ് യുവാവ് അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്. കുട്ടികൾ ബഹളം വച്ചതോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടൗൺ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ജീപ്പിലാണ് ഇയാൾ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപത്ത് എത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ജീപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങി മതിലിന് സമീപത്ത് കൂടി അകത്ത് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടതോടെ ബഹളം വച്ചു.
ഇതോടെ മതിലിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ യുവാവ് വീണ്ടും ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് എത്തി. ഇയാൾ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലുള്ളതാണെന്നും മദ്യലഹരിയിൽ ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.