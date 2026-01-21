Kannur NCP Resignation: കണ്ണൂരിൽ എൽഡിഎഫിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; എൻസിപിയിൽ കൂട്ടരാജി, മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയടക്കം കോൺഗ്രസിലേക്ക്

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ എൻസിപിയിൽ കൂട്ടരാജി. മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. സുരേശൻ അടക്കം 15 എൻസിപി നേതാക്കള് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. കെ.പി.സി.സി മുൻ പ്രസിഡന്റും എംപിയുമായ കെ. സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻസിപി നേതാക്കളെ സ്വീകരിച്ചു. എൻസിപിയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിലും നയങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കെ. സുരേശൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം എൽ.ഡി.എഫിലെ പ്രമുഖ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമെന്ന് കണ്ണൂർ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളോടുള്ള ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് മൂലം നിരവധി പേർ യു.ഡി.എഫുമായി സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: Deepak Suicide Case: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; പ്രതി ഷിംജിത മുസ്തഫ അറസ്റ്റിൽ
എൻ.സി.പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ നിർണ്ണായക പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ പാർട്ടി വിട്ടത് ജില്ലയിലെ എൽ.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഈ കൂട്ടമാറ്റം എൽ.ഡി.എഫിന് വലിയ ആഘാതമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ എൻസിപി വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.