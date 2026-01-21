Kannur NCP Resignation: കണ്ണൂരിൽ എൽഡിഎഫിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; എൻസിപിയിൽ കൂട്ടരാജി, മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയടക്കം കോൺഗ്രസിലേക്ക്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
15 നേതാക്കളാണ് എൻസിപിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ച് കോൺ​ഗ്രസിൽ ചേർന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 21, 2026, 04:31 PM IST
  • മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. സുരേശൻ അടക്കം 15 എൻസിപി നേതാക്കൾ കോൺ​ഗ്രസിൽ ചേർന്നു.
  • കെ.പി.സി.സി മുൻ പ്രസിഡന്റും എംപിയുമായ കെ. സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻസിപി നേതാക്കളെ സ്വീകരിച്ചു.

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ എൻസിപിയിൽ കൂട്ടരാജി. മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. സുരേശൻ അടക്കം 15 എൻസിപി നേതാക്കള് കോൺ​ഗ്രസിൽ ചേർന്നു. കെ.പി.സി.സി മുൻ പ്രസിഡന്റും എംപിയുമായ കെ. സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻസിപി നേതാക്കളെ സ്വീകരിച്ചു. എൻസിപിയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിലും നയങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കെ. സുരേശൻ വ്യക്തമാക്കി. 

അതേസമയം എൽ.ഡി.എഫിലെ പ്രമുഖ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമെന്ന് കണ്ണൂർ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളോടുള്ള ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് മൂലം നിരവധി പേർ യു.ഡി.എഫുമായി സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻ.സി.പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ നിർണ്ണായക പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ പാർട്ടി വിട്ടത് ജില്ലയിലെ എൽ.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഈ കൂട്ടമാറ്റം എൽ.ഡി.എഫിന് വലിയ ആഘാതമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ എൻസിപി വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. 

