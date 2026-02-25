കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കെഎസ്യു - യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന് പരിക്ക്. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈയിലുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. വന്ദേഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം.
ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന് അടുത്ത് വച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ മന്ത്രിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി. സ്പീക്കര് എൻ എം ഷംസീറും മന്ത്രി.മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ണൂരിൽ പലയിടത്തും മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.
