English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Minister Veena George Injured: കണ്ണൂരിൽ കെഎസ്‍യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വീണ ജോർജിന് പരിക്ക്; മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Minister Veena George Injured: കണ്ണൂരിൽ കെഎസ്‍യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വീണ ജോർജിന് പരിക്ക്; മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

കെഎസ്‍യു കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 25, 2026, 04:19 PM IST
  • അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി.
  • സ്പീക്കര്‍ എൻ എം ഷംസീറും മന്ത്രി.മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Read Also

  1. High Court: എയിംസ് ആവശ്യം; കേന്ദ്രത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി, മറുപടി നൽകാൻ നാലാഴ്ച അനുവദിക്കില്ല

Trending Photos

Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
7
Rapper Vedan
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
5
Vastu Tips
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1,120 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1,120 രൂപ
Gold Rate Today February 25: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 25: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
Minister Veena George Injured: കണ്ണൂരിൽ കെഎസ്‍യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വീണ ജോർജിന് പരിക്ക്; മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കെഎസ്‍യു - യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന് പരിക്ക്. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈയിലുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. വന്ദേഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന് അടുത്ത് വച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ മന്ത്രിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി. സ്പീക്കര്‍ എൻ എം ഷംസീറും മന്ത്രി.മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.  കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ണൂരിൽ പലയിടത്തും മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Health Minsiter Veena GeorgeKSU protestkannur newsമന്ത്രി വീണ ജോർജ്വീണ ജോർജ്

Trending News