Minister Veena George Injury: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതം, വലതുകൈയിൽ മരവിപ്പ്; മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തുമണിയോടെ പുറത്തിറക്കും

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന്റെ കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിന്റെ പരിക്ക് മൂലം വലതുകൈയിലെ മരവിപ്പുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇടത് കയ്യിലും നേരിയ ക്ഷതമുണ്ട്.
എന്നാൽ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിൽ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എട്ടുമണിയോടെ ചേരുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം പത്തു മണിയോടെ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രി വീണ ജോർജ്ജിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആർപിഎഫ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന് വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തിയത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ കഴുത്തിന് ഇടിക്കുകയും കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന പരാതിയിലാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
ഇതിനിടയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുൽ, അഹമ്മദ് യാസീൻ, സി എച്ച് മുബാസ്, വി വി അക്ഷയ്, ബിതുൽ ബാലൻ എന്നിവരെയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
