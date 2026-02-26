English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Minister Veena George Injury: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതം, വലതുകൈയിൽ മരവിപ്പ്; മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തുമണിയോടെ പുറത്തിറക്കും

Minister Veena George Injury: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതം, വലതുകൈയിൽ മരവിപ്പ്; മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തുമണിയോടെ പുറത്തിറക്കും

വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ അഞ്ച് കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിലാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 26, 2026, 09:40 AM IST
  • കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന്റെ കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതമെന്ന റിപ്പോർട്ട്
  • കഴുത്തിന്റെ പരിക്ക് മൂലം വലതുകൈയിലെ മരവിപ്പുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇടത് കയ്യിലും നേരിയ ക്ഷതമുണ്ട്

Read Also

  1. Minister Veena George Injury: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1,120 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 1,120 രൂപ
Gold Rate Today February 25: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 25: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope February 25
Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Minister Veena George Injury: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതം, വലതുകൈയിൽ മരവിപ്പ്; മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തുമണിയോടെ പുറത്തിറക്കും

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന്റെ കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിന്റെ പരിക്ക് മൂലം വലതുകൈയിലെ മരവിപ്പുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇടത് കയ്യിലും നേരിയ ക്ഷതമുണ്ട്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

എന്നാൽ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിൽ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എട്ടുമണിയോടെ ചേരുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം പത്തു മണിയോടെ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  മന്ത്രി വീണ ജോർജ്ജിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ല.  

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആർപിഎഫ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന് വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തിയത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ കഴുത്തിന് ഇടിക്കുകയും കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന പരാതിയിലാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും

ഇതിനിടയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ അഞ്ച് കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുൽ, അഹമ്മദ് യാസീൻ, സി എച്ച് മുബാസ്, വി വി അക്ഷയ്, ബിതുൽ ബാലൻ എന്നിവരെയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Veena GeorgeKerala health Ministerattempt to murderVeena George Neck InjuryKerala

Trending News