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കാണാതായി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം പോലീസിൽ പരാതി; കല്ലറയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സിജോ സ്കറിയയുടെ മൃതദേഹമെന്ന് സംശയം, അന്വേഷണം

Mysterious Grave In Kannur Church: വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ്.പിമാർക്ക് ഡിജിപി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:52 PM IST
കാണാതായി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം പോലീസിൽ പരാതി; കല്ലറയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സിജോ സ്കറിയയുടെ മൃതദേഹമെന്ന് സംശയം, അന്വേഷണം
Image Credit: Church | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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