/കാണാതായി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം പോലീസിൽ പരാതി; കല്ലറയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സിജോ സ്കറിയയുടെ മൃതദേഹമെന്ന് സംശയം, അന്വേഷണം

കണ്ണൂർ: ഇരിട്ടി വാണിയപ്പാറത്തട്ട് ഉണ്ണിമിശിഹാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായ വിലങ്ങാട് ഇന്ദിരാനഗർ സ്വദേശി ആലപ്പാട്ട് സ്കറിയയുടെ മകൻ സിജോ സ്കറിയ ആണോയെന്ന് സംശയം. സംശയം ഉയർന്നതോടെ സിജോയുടെ തിരോധാനം വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാവുകയാണ്.
കല്ലറയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് മനുഷ്യന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ സമയം, കാലങ്ങളായി ചുരുളഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഈ കേസിൽ ഒടുവിൽ സത്യം പുറത്തുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിജോയുടെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും.
ബന്ധുക്കളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യപ്രകാരം വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ്.പിമാർക്ക് ഡിജിപി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പള്ളിയിലെ കല്ലറ തുറന്ന് വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം.
2014-ന്റെ അവസാനത്തോടെ മാതാപിതാക്കളുമായി പിണങ്ങി ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി വാണിയപ്പാറ തട്ടിലുള്ള ഭാര്യവീട്ടിലേക്ക് സിജോ താമസം മാറിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വന്തം കുടുംബവുമായി സിജോയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 2015-ൽ ഒരു ദിവസം ഭാര്യവീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ സിജോയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
അന്ന് രാത്രി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫായി. സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയതായിരിക്കാം എന്ന് ഭാര്യവീട്ടുകാരും ഭാര്യവീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന് സിജോയുടെ കുടുംബവും പരസ്പരം കരുതിയതിനാലാണ് സംഭവം നടന്ന് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2021-ൽ കുറ്റ്യാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ ഇടയായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ മൊഴി നൽകി.
സിജോയുടെ വീട്ടുകാർ വാണിയമ്പാറയിൽ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സിജോ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ചില അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും സിജോയുടേതുമായി ഒത്തുപോകാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടുകയായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇത് കാണാതായ സിജോയുടേത് തന്നെയാകാമെന്ന ശക്തമായ സംശയത്തിലാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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