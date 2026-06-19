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Mystery In Church Grave: ഒരു കല്ലറയിൽ രണ്ട് മൃതദേഹം? കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളിയിലെ കല്ലറയിൽ ദുരൂഹത, അന്വേഷണം

Mystery In Infant Jesus Church Kannur: കല്ലറ തുറന്ന സമയത്ത്, അതിനുള്ളിൽ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:15 PM IST
Mystery In Church Grave: ഒരു കല്ലറയിൽ രണ്ട് മൃതദേഹം? കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളിയിലെ കല്ലറയിൽ ദുരൂഹത, അന്വേഷണം
Image Credit: Grave | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഒരു കല്ലറയിൽ രണ്ട് മൃതദേഹം? കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളിയിലെ കല്ലറയിൽ ദുരൂഹ
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