/Mystery In Church Grave: ഒരു കല്ലറയിൽ രണ്ട് മൃതദേഹം? കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളിയിലെ കല്ലറയിൽ ദുരൂഹത, അന്വേഷണം

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ വാണിയപ്പാറ ഇൻഫൻ്റ് ജീസസ് പള്ളിയിലെ കല്ലറയിൽ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊരു മൃതദേഹമാണെന്ന് സൂചന. ഒരു കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. കല്ലറ തുറന്ന സമയത്ത്, അതിനുള്ളിൽ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇത് മറ്റൊരു മൃതദേഹമാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ്. നിലവിൽ കരിക്കോട്ടക്കരി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശവാസിയായ ജിൽസ് ഉണ്ണിമാക്കൽ എന്നയാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.
കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അസ്വാഭാവികമായി എന്തോ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ പോസ്റ്റിട്ടതെന്ന് ജിൽസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു കല്ലറയിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന പതിവില്ലെന്നും, ഈ വിവരം ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരുന്നവർ ഇത് പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അസ്വാഭാവികമായ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് പള്ളി അധികൃതർ തന്നെയാണെന്ന് വികാരി ഫാ. ജിൽബർട്ട് കൊന്നയിൽ പ്രതികരിച്ചു. കണ്ട വസ്തു മൃതദേഹമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും, മുൻപ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണോ ഇതെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാധാരണയായി ക്രൈസ്തവ രീതിയിൽ ഒരു കല്ലറയിൽ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും, സംഭവത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും പള്ളി വികാരി ഫാ. ജിൽബർട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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