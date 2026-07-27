/Nithin Raj Suicide Case: മുഖ്യപ്രതി ഡോ. എം കെ റാമിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി ഡോ എംകെ റാം കസ്റ്റഡിയിൽ. പ്രതിയെ തലശേരി സെഷൻസ് കോടതി 5 ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പുതുതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ടീമാണ്. റാമിനെ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. ഇതിനിടയിൽ കണ്ണൂർ ഡെന്റൽ കോളേജിലും സംഭവസ്ഥലങ്ങളിലും റാമിനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന.
ഇതിനിടയിൽ റാമിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത നടപടിയിലെ നിയമപരമായ വീഴ്ചകളിൽ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും മറിച്ചു പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയില്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
കേസിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിമർശിച്ച കോടതി അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയാമെന്നും പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ടുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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