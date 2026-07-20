/Nithin Raj Suicide Case: നിതിൻ രാജിന്റെ ആത്മഹത്യ: മുഖ്യ പ്രതി ഡോ. റാം പിടിയിൽ

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഡോക്ടർ റാം പിയിൽ. സംഭവം നടന്ന് മൂന്നു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയാളെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പിടികൂടുന്നത്.
ഡോക്ടർ റാമിനെ കർണ്ണാടകയിലെ കുടകിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ റാമിനെ പോലീസ് കണ്ണൂരിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ റാം. ഇയാളുടെ മുൻകൂർ ജ്യാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ റാം ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരില് ഒളിവില് താമസിക്കുന്നുവെന്ന രാജസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ആന്ധ്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
അതിനിടെ ഡോ. റാം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്തിയതായും സൂചന ലഭിചിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റില് റാമിന്റെ ബന്ധുക്കള് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് റാം എത്തിയതയുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു സംഘം ബെംഗളൂരുവിലും പരിശോധന നടത്തി. ഇതിനിടെ കുടക് ഭാഗത്ത് ഡോക്ടര് റാം എത്തിയതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനായിലാണ് ഡോക്ടർ റാമിന് പിടിവീഴുന്നത്.
ഡോ റാം ആന്ധ്രയിലെ ഗുണ്ടൂരിലും ചിറ്റൂരിലുമായാണ് ഒളിവില് താമസിച്ചിരുന്നത്. ആന്ധ്രയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ഡോക്ടര് റാമിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. ഇയാളുടെ സംരക്ഷണയാണ് റാമിന് തുണയായതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. കണ്ണൂര് അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല് കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥയായിരുന്ന നിതിന്രാജ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് നിന്നു ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഏപ്രില് 10 നായിരുന്നു.
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