Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kannur City
  • /Nithin Raj Suicide Case: നിതിൻ രാജിന്റെ ആത്മഹത്യ: മുഖ്യ പ്രതി ഡോ. റാം പിടിയിൽ

Nithin Raj Suicide Case: നിതിൻ രാജിന്റെ ആത്മഹത്യ: മുഖ്യ പ്രതി ഡോ. റാം പിടിയിൽ

Nithin Suicide Case Updates: ഡോക്‌ടർ റാം നിതിനെ സഹപാഠികൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത നടപടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:16 PM IST
Nithin Raj Suicide Case: നിതിൻ രാജിന്റെ ആത്മഹത്യ: മുഖ്യ പ്രതി ഡോ. റാം പിടിയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: സ്‌പെയിനിന്റെ കിരീടനേട്ടം: കേരളം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ വമ്പൻ ആഘോഷം
FIFA World Cup1 hr ago
2
FIFA World Cup Final1 hr ago
3
Kerala Rain Alert2 hrs ago
4
FIFA world cup 20263 hrs ago
5
FIFA world cup 20262:05 AM IST