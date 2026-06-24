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Mysterious Grave: പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയിൽ കണ്ടെത്തിയ പായയിൽ മൃതദേഹമില്ല; ദുരൂഹത നീങ്ങി

Kannur Church Cemetery: പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തു മൂന്നാമതൊരു മൃതദേഹമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:56 PM IST
Mysterious Grave: പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയിൽ കണ്ടെത്തിയ പായയിൽ മൃതദേഹമില്ല; ദുരൂഹത നീങ്ങി
Image Credit: Grave | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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