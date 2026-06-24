/Mysterious Grave: പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയിൽ കണ്ടെത്തിയ പായയിൽ മൃതദേഹമില്ല; ദുരൂഹത നീങ്ങി

കണ്ണൂർ: ഇരിട്ടി അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വാണിയപ്പാറത്തട്ട് ഉണ്ണിമിശിഹാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകൾക്കും ദുരൂഹതകൾക്കും ഒടുവിൽ വിരാമമായി. ഏറെ ചർച്ചയായ 38-ാം നമ്പർ കല്ലറ അധികൃതർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചതോടെ, പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തു മൂന്നാമതൊരു മൃതദേഹമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
മുൻപ് അടക്കം ചെയ്ത മൃതദേഹത്തിന്റെ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഈ പായ എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഈ കല്ലറയിൽ മറ്റൊരു മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി തുറന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടിയുടെ മുകളിലായി അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ പായ കാണാനിടയായത്.
തുടർന്ന് പള്ളിയിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായി. ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങൾ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സംസ്കരിക്കാറില്ലാത്തതിനാൽ, സംശയം തോന്നിയ പള്ളി ഭാരവാഹികൾ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഈ കല്ലറയെക്കുറിച്ച് മറ്റ് സൂചനകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതും ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് ദുരൂഹത നീക്കുന്നതിനായി ആർഡിഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കല്ലറ തുറന്ന് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. രേഖകൾ പ്രകാരം 2006-ലും 2015-ലും ആണ് ഈ കല്ലറയിൽ ശവസംസ്കാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 2006-ൽ അടക്കം ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം ഇപ്പോഴും ഈ ഇടവകയിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പക്കൽ അന്നത്തെ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ 2015-ൽ രണ്ടാമതായി ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ജെയിംസ് എന്നയാളുടെ കുടുംബം പിന്നീട് വാണിയപ്പാറത്തട്ട് വിട്ട് പേരാവൂർ ഈരായിക്കൊല്ലിയിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജെയിംസിന്റെ ഭാര്യയെ സെമിത്തേരിയിൽ എത്തിച്ചാണ് പോലീസ് ഈ കല്ലറ ജെയിംസിന്റേത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയത്. ഇതോടെ കല്ലറയെച്ചൊല്ലി നാട്ടിലുണ്ടായ വലിയ ആശങ്കകൾക്കാണ് പരിഹാരമായത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.