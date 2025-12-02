കണ്ണൂർ: റിമാൻഡ് പ്രതി കഴുത്തു മുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് കണ്ണൂർ ജയിലിലാണ്. മരിച്ചത് വയനാട് കേണിച്ചിറ സ്വദേശി ജില്സണ് ആണ്.
Also Read: ജാമ്യ ഹർജി അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ പരിഗണിക്കണം; രഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പുതിയ ഹർജി
ഇയാൾ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. ജില്സന്റെ സെല്ലിനുള്ളിൽ രക്തം തളംകെട്ടി കിടക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുകയും തുടർന്ന് പരിശോധനയിൽ കഴുത്തുമുറിച്ച നിലയിൽ കണ്ട ഇയാളെ ആശുപത്രയിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു.
Also Read: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
പക്ഷെ ആശുപത്രിയിലെത്തും മുൻപ് തന്നെ പ്രതിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാള് മുൻപും ജയിലിനുള്ളിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിഷയത്തിൽ ജയില് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഇയാള്ക്ക് കഴുത്തുമുറിക്കാനുള്ള ആയുധം എങ്ങനെകിട്ടിയെന്നത് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതോ മറ്റാരെങ്കിലും സെല്ലില് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.