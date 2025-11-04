കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ചു. ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശശിധരനെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശശിധരൻ പറയുന്നു.
റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പ്രതിയായ ഉപ്പളയിലെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ധനേഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്ത്രീകളുടെ വിശ്രമ മുറിക്ക് സമീപത്താണ് ധനേഷ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. ഇത് ചോദിച്ചതിനാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ആർപിഎഫ് വിശദീകരിച്ചു.
ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 15,000 രൂപ വിലവരുന്ന ഉപകരണം ആക്രമണത്തിനിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.