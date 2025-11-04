English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • RPF Official: പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തു; റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ ആക്രമണം

RPF Officer Attacked: സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:25 PM IST
  • റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനാണ് ആക്രമിച്ചത്
  • പ്രതിയായ ധനേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആർപിഎഫ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ചു. ആർപിഎഫ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ശശിധരനെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആർപിഎഫ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ശശിധരൻ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പ്രതിയായ ഉപ്പളയിലെ ​ഗേറ്റ് കീപ്പർ ധനേഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്ത്രീകളുടെ വിശ്രമ മുറിക്ക് സമീപത്താണ് ധനേഷ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. ഇത് ചോദിച്ചതിനാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ആർപിഎഫ് വിശദീകരിച്ചു.

ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാ​ഗമായി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 15,000 രൂപ വിലവരുന്ന ഉപകരണം ആക്രമണത്തിനിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

RPFKannurRPF constableആർപിഎഫ്കണ്ണൂർ

