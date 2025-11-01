English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Kannur Crime: കണ്ണൂരിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി

Kannur Crime: കണ്ണൂരിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഹലാസിൽ നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ചാലോട് സ്വദേശി പ്രവീൽ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:05 PM IST
  • വാഹനത്തിനുള്ളതിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 80 ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി
  • വാഹന യാത്രികർ തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറിൽ നിന്നാണ് ഈ പണം കണ്ടെത്തിയത്

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
6
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...
Kannur Crime: കണ്ണൂരിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി

കണ്ണൂർ: വാഹനത്തിനുള്ളതിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 80 ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി. വാഹന യാത്രികർ തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ പണം കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; 40 പവൻ സ്വ‍‍ർണം കവർന്നു

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഹലാസിൽ നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ചാലോട് സ്വദേശി പ്രവീൽ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം നദാനന്ത കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പിലാത്തറ ദേശീയപാതയിൽ വെച്ചാണ്. യാത്രക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത

തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് കാറിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രഹസ്യ അറകളിൽ നിന്നുമാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsKannurKeralamoneyPolice

Trending News