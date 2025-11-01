Kannur Crime: കണ്ണൂരിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി

കണ്ണൂർ: വാഹനത്തിനുള്ളതിൽ അനധികൃതമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 80 ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി. വാഹന യാത്രികർ തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ പണം കണ്ടെത്തിയത്.
Also Read: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; 40 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഹലാസിൽ നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ചാലോട് സ്വദേശി പ്രവീൽ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം നദാനന്ത കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പിലാത്തറ ദേശീയപാതയിൽ വെച്ചാണ്. യാത്രക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് കാറിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രഹസ്യ അറകളിൽ നിന്നുമാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.