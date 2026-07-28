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School Ragging: സ്കൂളിൽ റാ​ഗിങ്; നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മർദ്ദനം, കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചെന്ന് വിദ്യാർഥി

School Ragging Kannur: 16കാരന് നേരെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. കണ്ണൂർ കുളവല്ലൂർ പിആർഎം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് പരാതി നൽകിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:51 PM IST
School Ragging: സ്കൂളിൽ റാ​ഗിങ്; നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മർദ്ദനം, കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചെന്ന് വിദ്യാർഥി
Image Credit: Ragging | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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School Ragging: സ്കൂളിൽ റാ​ഗിങ്; നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മർദ്ദനം, കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചെന്ന് വിദ്യാർഥി
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