കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ തല അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചതായി പരാതി. 16കാരന് നേരെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. കണ്ണൂർ കുളവല്ലൂർ പിആർഎം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് പരാതി നൽകിയത്.
സീനിയർ വിദ്യാർഥികൾ ആക്രമിച്ചതായാണ് വിദ്യാർഥി പറയുന്നത്. നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് വിദ്യാർഥി പറയുന്നു. കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് അടിച്ചുവെന്നാണ് വിദ്യാർഥി പറയുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി അധ്യാപകർ വ്യക്തമാക്കി. പോലീസ് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
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