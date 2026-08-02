/കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു

പഴയങ്ങാടി: കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് അപകടം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് വയസുകാരൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു.
Also Read: ഒരു മത്സ്യതൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് രക്ഷപെട്ട 7 വയസുകാരൻ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ നിലവിളികേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ വാതിൽ തല്ലിപൊളിച്ചാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തത്. ശേഷം കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര സാരമല്ലാത്ത പരിക്കാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കനത്ത മഴയിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ഓടുകൾ, ഉത്തരം, കഴുക്കോൽ എന്നിവ മിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.