  • TP Murder Case: ടിപി വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്‍; മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നിവർക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്

TP Murder Case: ടിപി വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്‍; മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നിവർക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്

ഒരു മാസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവര്‍ക്ക് 5 ദിവസത്തെ പരോളുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഒരു വര്‍ഷം ജയിലിൽ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് 60 ദിവസത്തെ പരോളുണ്ടെന്നുമാന് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 22, 2025, 01:38 PM IST
  • ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്‍
  • മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • ഇത് വർഷാവസാനം നൽകുന്ന സ്വാഭാവിക പരോൾ മാത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് ജയിൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം

TP Murder Case: ടിപി വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്‍; മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നിവർക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്

കണ്ണൂർ: ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്‍. മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇത് വർഷാവസാനം നൽകുന്ന സ്വാഭാവിക പരോൾ മാത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് ജയിൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.  

Also Read: സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ഒറ്റപ്പാലത്ത്

പ്രതികൾക്ക് 15 ദിവസത്തെ പരോൾ ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിക്കും പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു.  ഒരു മാസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവര്‍ക്ക് 5 ദിവസത്തെ പരോളുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഒരു വര്‍ഷം ജയിലിൽ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് 60 ദിവസത്തെ പരോളുണ്ടെന്നുമാന് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. 

Also Read: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ

ഇത് അനുവദിക്കുന്നത് ജയിൽ ചട്ടമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിലായി ആര്‍ക്കും പരോള്‍ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും. 31ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും സമയം അവസാനിക്കുന്നതു കൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകള്‍ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ പരോളനുവദിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ജയിൽ വകുപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

tp caseTP Chandrasekharan Murder caseCrime newsMurder CaseTP case accused

