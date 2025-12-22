TP Murder Case: ടിപി വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്‍; മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നിവർക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്

കണ്ണൂർ: ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വീണ്ടും പരോള്. മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വർഷാവസാനം നൽകുന്ന സ്വാഭാവിക പരോൾ മാത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് ജയിൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
പ്രതികൾക്ക് 15 ദിവസത്തെ പരോൾ ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിക്കും പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവര്ക്ക് 5 ദിവസത്തെ പരോളുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഒരു വര്ഷം ജയിലിൽ കഴിയുന്നവര്ക്ക് 60 ദിവസത്തെ പരോളുണ്ടെന്നുമാന് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്.
ഇത് അനുവദിക്കുന്നത് ജയിൽ ചട്ടമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിലായി ആര്ക്കും പരോള് നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും. 31ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും സമയം അവസാനിക്കുന്നതു കൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകള്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ പരോളനുവദിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ജയിൽ വകുപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
