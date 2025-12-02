English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannur News: കണ്ണൂരിൽ യുവതിയടക്കം രണ്ടുപേർ എംഡിഎംഎയുമായി അറസ്റ്റിൽ

പിടിയിലായ അപർണ ഇതിനു മുൻപും ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 2, 2025, 09:25 PM IST
  • ലഹരി മരുന്ന് വിൽപന നടത്തിയ യുവതിയുൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ
  • അറസ്റ്റിലായത് തയ്യിൽ സ്വദേശി ആരിഫ്, മരക്കാർകണ്ടി സ്വദേശി അപർണ എന്നിവരാണ്

കണ്ണൂർ: ലഹരി മരുന്ന് വിൽപന നടത്തിയ യുവതിയുൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ.  അറസ്റ്റിലായത് തയ്യിൽ സ്വദേശി ആരിഫ്, മരക്കാർകണ്ടി സ്വദേശി അപർണ എന്നിവരാണ്. 

Also Read: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ മാരക മയക്കുമരുന്നു നൽകിയ കേസിൽ ഗുണ്ട താറാവ് ശ്യാം അറസ്റ്റിൽ

ഇവരിൽ നിന്നും പോലീസ് 2.9 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു.  സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപ്തിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ താവക്കരയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. 

ഹോട്ടലിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള 306-ാം മുറിയിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎയുമായി ഇവർ വലയിലായത്. പിടിയിലായ അപർണ ഇതിനു മുൻപും ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

