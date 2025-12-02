Kannur News: കണ്ണൂരിൽ യുവതിയടക്കം രണ്ടുപേർ എംഡിഎംഎയുമായി അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ: ലഹരി മരുന്ന് വിൽപന നടത്തിയ യുവതിയുൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റിലായത് തയ്യിൽ സ്വദേശി ആരിഫ്, മരക്കാർകണ്ടി സ്വദേശി അപർണ എന്നിവരാണ്.
ഇവരിൽ നിന്നും പോലീസ് 2.9 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപ്തിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ താവക്കരയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
ഹോട്ടലിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള 306-ാം മുറിയിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎയുമായി ഇവർ വലയിലായത്. പിടിയിലായ അപർണ ഇതിനു മുൻപും ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
