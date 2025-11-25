English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • പോലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് തടവുശിക്ഷ

പോലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് തടവുശിക്ഷ

പ്രതിയായ നിഷാദ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ വെസ്റ്റ് കൗൺസിലറുമാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 25, 2025, 03:45 PM IST
  • പോലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് കഠിന തടവ്

Read Also

  1. Murder:വാടക കൊലയാളിയെ വെച്ച് അമ്മ മകളെ കൊന്നു

Trending Photos

Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
7
recipe
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
12
Love Horoscope
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
പോലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് തടവുശിക്ഷ

കണ്ണൂർ: പോലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് കഠിന തടവ്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവുമായ വെള്ളൂർ കാറമേലിലെ വി.കെ.നിഷാദ്, അന്നൂരിലെ ടി.സി.വി.നന്ദകുമാർ എന്നിവരേയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം; അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു

ഇവർക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20 വർഷം കഠിന തടവും 2.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെതായിരുന്നു വിധി. ഇരുവരും കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ  കേസിലെ മറ്റു രണ്ടു പ്രതികളായ വെള്ളൂർ ആറാംവയലിലെ എ.മിഥുൻ, ആലിൻകീഴിൽ കുനിയേരിയിലെ കെ.വി.കൃപേഷ് എന്നിവരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് 2012 ആഗസ്റ്റ് 1 ന് ആയിരുന്നു.

അരിയിലെ എംഎസ്എഫ് നേതാവ് ഷൂക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിനിടെയായിരുന്നു ബോംബേറ് നടന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശിക്ഷാവിധി ഒന്നാം പ്രതി നിഷാദിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

പ്രതിയായ നിഷാദ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ വെസ്റ്റ് കൗൺസിലറുമാണ്. ഇത്തവണ മൊട്ടമ്മൽ വാർഡിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പത്രിക നല്കുന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കാത്തതിനാൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥിയായി പത്രിക നൽകിയ സിപിഎം വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയംഗം എം.ഹരീന്ദ്രൻ പത്രിക പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMurder CaseAttempt Murder Casebomb attackPolice attack

Trending News