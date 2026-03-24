Kannur Bomb Attack Case: പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസ്: 2 ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ: ചെറുവാഞ്ചേരിയിൽ പോലീസുകാരന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. രണ്ട് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ് പിടിയിലായത്.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികെയാണ് കോളയാട് സ്വദേശി രാഹുലിനെയും മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശി ജിതിനെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കണ്ണവം സർട്ടേഷനിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിനുനേരെ ആയിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
എറിഞ്ഞ ബോംബ് പൊട്ടാത്തത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ബൈക്കിൽ എത്തിയ രണ്ടുപേരാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുഖംമൂടി വച്ച് ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടുപേർ പോകുന്നത് നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സഹായകമായത്.
