Kannur Crime: കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി കുടുങ്ങിയത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:34 PM IST
കണ്ണൂർ: കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ വിജിലൻസ് സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു.  

അറസ്റ്റിലായത് പാനൂർ സ്വദേശിനിയായ മഞ്ജിമ രാജീവാണ്. പണവുമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് മഞ്ജിമയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നത്.  ഇവർ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്നും 6000 രൂപ കൈപ്പറ്റുന്നതിനിടെയാണ് വിജിലൻസ് സംഘം മഞ്ജിമയെ കൈയോടെ പൊക്കിയത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പണം കൈമാറാമെന്നായിരുന്നു ഇവർ നൽകിയ നിർദ്ദേശം.  ഇതിനെ കുറിച്ച് വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി കുടുങ്ങിയത്. അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

bribery caseVigilance EnquiryAnticorruptionGovt Officer ArrestedKannur

