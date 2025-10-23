Kannur Murder: കണ്ണൂരിൽ സ്ത്രീയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ

കണ്ണൂർ: കടവരാന്തയിൽ സ്ത്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ്. സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ ആക്രിപെറുക്കി ജീവിക്കുന്ന ശശി കുമാറിനെയാണ് ടൗൺ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പാറക്കണ്ടി ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് പുറകെയുള്ള കടവരാന്തയിൽ തോട്ടട സമാജ്വാദി നഗറിലെ അൻപതുകാരിയെയാണ് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്ത്രീയുമായി നടന്ന മൽപിടുത്തത്തിനിടയിൽ തല തറയിലിടിച്ചതാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും തലയുടെ പുറകുവശത്ത് മുറിവേറ്റതാണ് മരണ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ബലമായി പീഡനം നടന്നതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും, സാക്ഷിമൊഴികളും, ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണവുമാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. മരിച്ച സ്ത്രീയും ആക്രിപെറുക്കി ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു, ടൗൺ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി, എസ്ഐമാരായ വിവി. ദീപ്തി, കെ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. രാത്രി വൈകിയും ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന കണ്ട സാക്ഷിയുടെ മൊഴിയാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. മദ്യലഹരിയിലായതിനാൽ ബലംപ്രയോഗിച്ചുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിടെ യുവതിയുടെ പുറംതലയിടിച്ചു രക്തം വാർന്നതൊന്നും പ്രതി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പോലീസ് പിടിയിലായപ്പോഴാണ് യുവതി മരിച്ച വിവരം തന്നെ പ്രതി അറിയുന്നത്.
