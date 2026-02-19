English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • VS Anilkumar: കണ്ണൂരിൽ എഴുത്തുകാരൻ വിഎസ് അനിൽകുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ റീത്ത്

എഴുത്തുകാരൻ വിഎസ് അനിൽകുമാറിന്റെ കണ്ണപുരത്തെ വീടിനു മുന്നിൽ റീത്ത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 19, 2026, 08:36 AM IST
  • ഇന്ന് രാവിലെ വീടിനു മുന്നിൽ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് റീത്ത് കണ്ടത്
  • രാവിലെ മകനെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങിനായി അയക്കാൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴാണ് റീത്ത് കണ്ടത്

കണ്ണപുരം: എഴുത്തുകാരനും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസസ് മുൻ ഡീനുമായ വിഎസ് അനിൽകുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ റീത്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ വീടിനു മുന്നിൽ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് റീത്ത് കണ്ടത്.

Alsp Read: ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം: രോഗികൾ ഇന്ന് വലയും; മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ളവ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത

രാവിലെ മകനെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങിനായി അയക്കാൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴാണ് റീത്ത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. സിപിഎം വിമതർ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ രചിച്ച നേതൃത്വത്തെ അണികൾ തിരുത്തണം എന്ന പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് വിഎസ് അനിൽകുമാർ ആയിരുന്നു.  ഇതാകാം അനിൽകുമാറിനോടുള്ള വിരോധത്തിന് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി

അന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ വിഎസ് അനിൽകുമാർ സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിമർശിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു.  ഇതൊക്കെയാകാം റീത്ത് വയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. ഒപ്പം സിപിഎം പ്രവർത്തകരാകാം ഇതിന് പിന്നിലെന്നും സംശയമുണ്ട്. വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KannurWreathVS AnilkumarWriterKannapuram

