/Mattannur Accident: കാർ വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്

കണ്ണൂർ: ഇരിട്ടി മട്ടന്നൂർ റൂട്ടിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതിപോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചുണ്ടായ പകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി സായന്ത് ആണ്. പരിക്കേറ്റതുക കാർ യാത്രക്കാരായ രണ്ടു പേർക്കാണ്. ഇവരെ കണ്ണൂർ ചാള ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1:15 ഓടെയാണ്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് മരിച്ച സായന്ത് ആയിരുന്നു. ഇവർ ഇരിട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. അമിത വേഗതയും മഴയും ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപോയതുമാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് മട്ടന്നൂർ പോലീസ് പറയുന്നത്. അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരും പോലീസുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
എസ് ശ്രീജിത്തിനെ ഡിജിപിയാക്കാൻ ശുപാർശ നൽകി ചീഫ് സെക്രട്ടറി
എസ് ശ്രീജിത്തിനെ ഡിജിപിയാക്കാൻ ശുപാർശ നൽകി ചീഫ് സെക്രട്ടറി. ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിൽ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ എമാർ അജിത് കുമാർ സസ്പെഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിൽ ജയിൽ മേധാവിയാണ് എസ ശ്രീജിത്ത്. ഡിസംബറിൽ ചേർന്ന സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മറ്റി 1996 ബാച്ചുകാരായ ശ്രീജിത്തിനെയും വിജയ് സക്കാറെയുടെ പേരും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാസം 30 ന് ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി നിധിൻ അഗർവാൾ വിരമിക്കും. ഈ ഒഴിവിലേക്കാണ് എസ ശ്രീജിത്തിനെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത്
സാധാരണ ഒഴിവിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത എഡിജിപിക്കായിരിക്കും പ്രൊമോഷൻ നൽകുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ സുരേഷ് രാജ് പുരോഹിത് ആണ് അടുത്ത മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞാൽ എം.ആർ. അജിത് കുമാറായിരുന്നു പദവിക്ക് യോഗ്യൻ. അജിത് കുമാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനക്കേസ് അട്ടിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സസ്പെൻഷനിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്. ശ്രീജിത്തിലേക്ക് നീക്കമെത്തിയത്.
നിലവിൽ എം.ആർ. അജിത് കുമാർ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഹർജി പരിഗണിക്കുക അടുത്ത മാസമാണ്. ഇതിന് സമയമെടുക്കും എന്നതിനാലാണ് അടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രൊമോഷൻ നൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്.