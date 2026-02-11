English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lottery Draw Postponed: അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്; നാളത്തെ കാരുണ്യ പ്ലസ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക് പ്രമാണിച്ച് നാളത്തെ(12-2-2026) കാരുണ്യ പ്ലസ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി. അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്നതിനാലാണ് നാളത്തെ കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-610) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിയത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ 13-ാം തിയതിയിലേക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിയത്. മറ്റന്നാള്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-ന് കാരുണ്യ പ്ലസിന്‍റെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. പണിമുടക്ക് കാരണം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുതീർക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കേരള പേപ്പർ ലോട്ടറി (റെഗുലേഷൻ) നിയമം, ചട്ടം 8(6) - ന് വിധേയമായാണ് തീരുമാനം. കേന്ദ്രസംസ്ഥാന നയങ്ങൾക്കെതിരായാണ് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നടത്തുന്ന 24 മണിക്കൂർ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് സിഐടിയുവും ഐഎൻടിയുസിയും വെവ്വേറെയായാണ് പണിമുടക്കുന്നത്. പാൽ, പത്രം, ആശുപത്രി, മരുന്ന് ഷോപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുമന്നാണ് യൂണിയനുകൾ അറിയിച്ചത്. ഓട്ടോ, ബസ്, ലോറി, ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ പണിമുടക്കും.

 

