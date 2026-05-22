/Kerala Vishu Bumper Lottery Result 2026: വിഷു ബംപർ ലോട്ടറി ഫലം; തിയതി, സമയം, ഒന്നാം സമ്മാനം, നികുതി കഴിഞ്ഞുള്ള സമ്മാനത്തുക.... അറിയാം വിശദമായി

Vishu Bumper Lottery Draw Date Time And First Prize: വിഷു ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ വിഷു ബമ്പർ BR-109 നറുക്കെടുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കും. വിഷു ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
കേരള വിഷു ബമ്പർ BR-109 ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതിയും സമയവും
ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2026 മേയ് 23ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് വിഷു ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG എന്നീ ഏഴ് സീരീസുകളിലാണ് വിപണിയിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ വില 300 രൂപയാണ്. കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പ്രീമിയവുമായ ബമ്പർ ലോട്ടറികളിൽ ഒന്നാണ് വിഷു ബംപർ ലോട്ടറി.
കേരള വിഷു ബമ്പർ 2026; ഒന്നാം സമ്മാനം
വിഷു ബമ്പർ BR-109 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തുക തന്നെയാണ്. നികുതി കിഴിവുകൾക്ക് മുൻപ് 12 കോടി രൂപയാണ് ഇത്തവണത്തെ വിഷു ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
വിഷു ബമ്പർ ലോട്ടറി പൂർണ്ണ സമ്മാനഘടന
12 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് പുറമെ, ആകർഷകമായ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും വിഷു ബമ്പർ ലോട്ടറിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
രണ്ടാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
ഒൻപതാം സമ്മാനം: 300 രൂപ
12 കോടി രൂപ നേടുന്ന വിജയിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര തുക ലഭിക്കും?
ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി നിയമങ്ങളിലെ സെക്ഷൻ 115BB പ്രകാരം, 10,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ലോട്ടറി സമ്മാനങ്ങൾക്ക് 30 ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് ടി.ഡി.എസ് (TDS - Tax Deducted at Source) ബാധകമാണ്. അതിനാൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന വ്യക്തിക്ക് 12 കോടി രൂപ നേരിട്ട് കയ്യിൽ ലഭിക്കുകയില്ല.
നികുതി കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
ലഭിക്കുന്ന 12 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് ഏകദേശം 30 ശതമാനം ടി.ഡി.എസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് 3.6 കോടി രൂപയോളം വരും. ഈ തുക കിഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുകയായ ഏകദേശം 8.4 കോടി രൂപയായിരിക്കും വിജയിക്ക് നെറ്റ് എമൗണ്ട് (Net Amount) ആയി കയ്യിൽ കിട്ടുക. സെസ്സ്, സർചാർജ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയുടെ കിഴിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അന്തിമമായി ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും, എല്ലാ നികുതി കിഴിവുകൾക്കും ശേഷവും വിഷു ബമ്പർ വിജയിക്ക് ഏകദേശം 8.4 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.
കേരള വിഷു ബമ്പർ BR-109 ഫലം എവിടെ പരിശോധിക്കാം?
ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം, കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും പോർട്ടലുകളിലൂടെയും വിഷു ബമ്പർ 2026-ന്റെ ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മുൻപായി ഔദ്യോഗിക പി.ഡി.എഫ് (PDF) ഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ കൃത്യമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
സമ്മാനത്തുക എങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാം?
സമ്മാനത്തുക 5,000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു അംഗീകൃത ലോട്ടറി റീട്ടെയിലർമാർക്കും യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റ് നൽകി തുക കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 5,000 മുതൽ 10,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ, യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റും അതോടൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (പാൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ) സഹിതം കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലോ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രധാന ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ നേരിട്ടെത്തി സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.
