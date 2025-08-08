Death News: ​ഹോട്ടലിലെ ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; കടയുടമയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ഹോട്ടലിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കടയുടമ മരിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് മാണിക്യപുരത്താണ് സംഭവം. കടയുടമ വിജയന്(55) ആണ് മരിച്ചത്. 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വിജയൻ തത്ക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിജയനും ഭാര്യയും കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭാര്യ ചെറുമകനുമായി പുറത്തേക്ക് പോയി.
ഗ്യാസ് ലീക്കായാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയത്. അപ്പോഴേക്കും കട പൂർണമായി കത്തിയമർന്നിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സെത്തി തീയണച്ചെങ്കിലും വിജയനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ശരീരം പൂർണമായും കത്തിയമർന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
