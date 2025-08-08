English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Death News: ​ഹോട്ടലിലെ ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; കടയുടമയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Death News: ഗ്യാസ് ലീക്കായാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് ഫയർ‌ ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:15 PM IST
  • നെടുമങ്ങാട് മാണിക്യപുരത്താണ് സംഭവം.
  • കടയുടമ വിജയന്‍(55) ആണ് മരിച്ചത്.
  • 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
  • വിജയൻ തത്ക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം: ഹോട്ടലിലെ ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കടയുടമ മരിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് മാണിക്യപുരത്താണ് സംഭവം. കടയുടമ വിജയന്‍(55) ആണ് മരിച്ചത്. 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വിജയൻ തത്ക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിജയനും ഭാര്യയും കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭാര്യ ചെറുമകനുമായി പുറത്തേക്ക് പോയി. ​

ഗ്യാസ് ലീക്കായാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് ഫയർ‌ ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയത്. അപ്പോഴേക്കും കട പൂർണമായി കത്തിയമർന്നിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സെത്തി തീയണച്ചെങ്കിലും വിജയനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ശരീരം പൂർണമായും കത്തിയമർന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

