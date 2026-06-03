/MVD: ഓട്ടോകൾ വേണ്ട, കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസിൽ തന്നെ വിടണമെന്ന് എംവിഡിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടോ? സത്യാവസ്ഥയെന്ത്?

തിരുവനന്തപുരം: ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായുള്ള വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് എംവിഡി. ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് എംവിഡി വ്യക്തമാക്കി. പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് അനുവദനീയമായ എണ്ണം കുട്ടികളുമായി ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് സർവീസ് നടത്താമെന്നും എംവിഡി അറിയിച്ചു.
കുട്ടികളെ സ്കൂള് ബസുകളില് തന്നെ അയക്കണമെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അയക്കരുതെന്നും എംവിഡി നിര്ദേശച്ചതായി ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് എംവിഡിയുടെ വിശദീകരണം.
എംവിഡിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ...
''ചില മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽമീഡിയയിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയയ്ക്കരുത് എന്ന രീതിയിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരവും അറിയിക്കുന്നു. നിലവിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അനുവദനീയമായ എണ്ണം കുട്ടികളുമായി സുരക്ഷിതമായി സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് യാതൊരുവിധ തടസങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു....''
അതേസമയം സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രമെ വിശ്വസിക്കാവുള്ളൂവെന്നും എംവിഡി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റരുതെവന്നും എംവിഡി നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
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