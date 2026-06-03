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MVD: ഓട്ടോകൾ വേണ്ട, കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസിൽ തന്നെ വിടണമെന്ന് എംവിഡിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടോ? സത്യാവസ്ഥയെന്ത്?

ഓട്ടോയിൽ കുട്ടികളെ അയയ്ക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് എംവിഡി. പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തയിൽ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എംവിഡി.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:53 PM IST
MVD: ഓട്ടോകൾ വേണ്ട, കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസിൽ തന്നെ വിടണമെന്ന് എംവിഡിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടോ? സത്യാവസ്ഥയെന്ത്?
Image Credit: mvd | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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