പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താൻ തന്ത്രിയോട് അനുമതി തേടി. ദേവസ്വം ബോർഡ് വഴിയാണ് എസ്ഐടി തന്ത്രി മഹേഷ് മോഹനരോട് അനുമതി തേടിയത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള പാളികളും കട്ടിളപാളികളും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തെളിവുകൾ ശക്തമാക്കാനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വർണം പൂശി കൊണ്ടുവന്ന പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഈ തീർഥാടന കാലത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പാളികളും പരിശോധിക്കും.
