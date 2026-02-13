Organ Donation: റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു; 10 മാസം പ്രായമുള്ള ആലിൻ 5 പേർക്ക് പുതുജീവനേകും

തിരുവനന്തപുരം: റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ 10 മാസം പ്രായമുള്ള ആലിൻ 5 പേർക്ക് പുതുജീവനേകും. റോഡപകടത്തെ തുടര്ന്നാണ് പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശികളുടെ 10 മാസം പ്രായമുള്ള ആലിന് ഷെറിന് എബ്രഹാമിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള് അവയവദാനത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായി ആലിന് ഷെറിന് മാറി. വേർപാടിന്റെ വേദനയിലും 10 മാസമുള്ള ഒരു മകളുടെ അവയവങ്ങള് മാതാപിതാക്കൾ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ തയാറായി.
വൃക്കയും, കരളും, ഹൃദയ വാൽവുകളുമാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റോഡ് മാർഗം അവയവങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കും. തീവ്രദുഖത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് നിലനിര്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കള് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ ദുഖത്തില് പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആലിന് ഷെറിന്റെ 2 വൃക്കകള് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് എസ്എടി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലുള്ള 10 വയസുള്ള കുട്ടിക്കാണ് നല്കുക.
കരള് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും ഹൃദയവാല്വ് ശ്രീചിത്രയിലേക്കുമാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ വൈകിട്ട് ആറരയോടെ പൂർത്തിയായി. അതിനു ശേഷം റോഡ് മാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഇടപ്പള്ളി–തൃപ്പൂണിത്തുറ–കോട്ടയം വഴിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്ര. അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് KL 07 DF 3177 എന്ന നമ്പരിലുള്ള ആംബുലൻസിലാണ്.
