English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Student Death: മാതാപിതാക്കൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലെ മനോവിഷമം; ഇടുക്കിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കി

Student Death: മാതാപിതാക്കൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലെ മനോവിഷമം; ഇടുക്കിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കി

Student Death Idukki: മോണ്ട്ഫോർട്ട് വാലി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു മരിച്ച ശ്രീ സഞ്ജന.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:16 PM IST
  • പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സംസ്കരിക്കും
  • സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Read Also

  1. Plus Two Student Death : പാലക്കാട് നിന്നും കാണാതായ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി തൃശൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Kumbham Horoscope
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
guru chandra yuti
Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Student Death: മാതാപിതാക്കൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലെ മനോവിഷമം; ഇടുക്കിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കി

ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. ഇടുക്കി ബി എൽ ആറാം സ്വദേശിനിയായ ശ്രീ സഞ്ജനയാണ് (15) മരിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക വിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മുരിക്കുംതൊട്ടിയിലെ മോണ്ട്ഫോർട്ട് വാലി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ശ്രീ സഞ്ജന.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽവെച്ച് വിഷം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഉടൻ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മൃതദേഹം നിലവിൽ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. പഠനത്തിലും കലാരംഗങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ശ്രീ സഞ്ജനയെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

student deathIdukki

Trending News