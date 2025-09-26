English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kollam Accident Death: അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ മീൻവണ്ടി ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി പതിനൊന്നുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഫുട്ബാൾ കളിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു രോഹിത്തിനെ പാഞ്ഞുവന്ന വാഹനം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയും കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തുകൂടി ചക്രങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:41 AM IST
  • അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന മീൻവണ്ടി ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി പതിനൊന്നുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
  • മരണമടഞ്ഞത് മൂതാക്കര സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് 149 ലെ ജോസഫ് അലക്സ്-തസ്‌നസ് ദമ്പതികളുടെ മകൻ രോഹിത് ആണ്

Kollam Accident Death: അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ മീൻവണ്ടി ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി പതിനൊന്നുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന മീൻവണ്ടി ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി പതിനൊന്നുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. മരണമടഞ്ഞത് മൂതാക്കര സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് 149 ലെ ജോസഫ് അലക്സ്-തസ്‌നസ് ദമ്പതികളുടെ മകൻ രോഹിത് ആണ്. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; തിരുവനന്തപുരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലോടെ പോർട്ടിന് തൊട്ടുമുന്നിൽ വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്.  രോഹിത് മൂതാക്കര ബോയ്സ് ഹോമിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഫുട്ബാൾ കളിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു. ഡിവൈഡർ കടന്ന് നടന്നു പോകവെ പോർട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന വണ്ടിയിടിച്ചു വീണ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തുകൂടി ചക്രങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങിയതാണ് മരണ കാരണമെന്ന്  പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പോർട്ടിന് മുന്നിൽ മീൻ കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. തങ്കശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വേഗം കൂട്ടിയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തെ തടുർന്ന് കുട്ടിയെ നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിർത്താതെ പോയ വാഹനം ജോനകപ്പുറത്തു വെച്ച് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവറെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. 

Also Read: വ്യാപാര യുദ്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്; മരുന്നിനും 100 % തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രോഹിതിന്‍റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് മൂതാക്കര സെയ്‌ൻറ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

