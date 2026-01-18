English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kochi Hit and Run: എളമക്കരയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് കാർ നിർത്താതെ പോയി; കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരം, കരളിൽ രക്തസ്രാവം

സ്കൂളിലേക്ക് പോകുംവഴിയാണ് കുട്ടിയെ കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 18, 2026, 11:59 AM IST
  • അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ ഓടിച്ചുപോയി.
  • കരളിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടായ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

എറണാകുളം: എളമക്കരയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കാറിടിച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം നിർത്താതെ പോയി. ഭവൻസ് സ്കൂളിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ജനുവരി 15നായിരുന്നു അപകടം. സ്കൂളിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ ഓടിച്ചുപോയി. കരളിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടായ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്പർ വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ വാഹനം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

