കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ 12 വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൂത്താട്ടുകുളം കോതോലി പീടികയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇല്ലാഞ്ഞി സെന്റ്. ഫിലോമിനാസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെയും ഞീഴൂർ സെൻ്റ് കുര്യാക്കോസ് സ്കൂളിലെയും ബസുകളാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്. രണ്ട് ബസ്സിന്റെയും ഡ്രൈവര്മാരെയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 2,3 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആരുടേയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് വിവരം.
