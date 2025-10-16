English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • School Bus Accident: എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ചു; 12 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

School Bus Accident: എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ചു; 12 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

School Bus Accident: കൂത്താട്ടുകുളം കോതോലി പീടികയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 16, 2025, 07:21 PM IST
  • ഇല്ലാഞ്ഞി സെന്റ്. ഫിലോമിനാസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെയും ഞീഴൂർ സെൻ്റ് കുര്യാക്കോസ് സ്കൂളിലെയും ബസുകളാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്.
  • രണ്ട് ബസ്സിന്റെയും ഡ്രൈവര്‍മാരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Trending Photos

Diwali 2025: ദീപാവലി ആഘോഷം വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ? ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം...
5
Diwali 2025
Diwali 2025: ദീപാവലി ആഘോഷം വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ? ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം...
Face Mask: തിളക്കമാർന്ന ചർമ്മത്തിന് ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
6
face mask
Face Mask: തിളക്കമാർന്ന ചർമ്മത്തിന് ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒരു പവന് 94,500 കടന്നു
7
Gold rate today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒരു പവന് 94,500 കടന്നു
Horoscope Today 16.10.2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today 16.10.2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
School Bus Accident: എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ചു; 12 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ 12 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൂത്താട്ടുകുളം കോതോലി പീടികയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇല്ലാഞ്ഞി സെന്റ്. ഫിലോമിനാസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെയും ഞീഴൂർ സെൻ്റ് കുര്യാക്കോസ് സ്കൂളിലെയും ബസുകളാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്. രണ്ട് ബസ്സിന്റെയും ഡ്രൈവര്‍മാരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 2,3 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആരുടേയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് വിവരം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

School bus accidentErnakulamKochiBus accidentstudents injured

Trending News