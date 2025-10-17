തിരുവനന്തപുരം: ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിൽ കെപിസിസി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ ആറ് അംഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി
13 ഉപാധ്യക്ഷന്മാരെയും 58 ജനറൽസെക്രട്ടറിമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കെപിസിസി ജംബോ പട്ടിക. ബാക്കി ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വി.എ. നാരായണൻ ട്രഷറർ. സന്ദീപ് വാര്യർ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില് ആറുപേരെ കൂടി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത് എ.ഐ.സി.സി സംഘടനാ ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലാണ്. സെക്രട്ടറി, ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട് നടത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തേ 5 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും 28 ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 34 അംഗ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലേക്ക് എം.പിമാരായ രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്, ഡീന് കുര്യാക്കോസ്, വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠന് എന്നിവര്ക്കു പുറമേ പന്തളം സുധാകരന്, എ.കെ. മണി, സി.പി. മുഹമ്മദ് എന്നിവരെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്
ടി. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഹൈബി ഈഡന്, പാലോട് രവി, വി.ടി. ബല്റാം, വി.പി. സജീന്ദ്രന്, മാത്യു കുഴല്നാടന്, ഡി. സുഗതന്, രമ്യ ഹരിദാസ്, എം. ലിജു, എ.എ. ഷുക്കൂര്, എം. വിന്സെന്റ്, റോയ് കെ. പൗലോസ്, ജയ്സണ് ജോസഫ് എന്നിവരാണ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്മാര്.
പഴകുളം മധു, ടോമി കല്ലാനി, കെ. ജയന്ത്, എം.എം.നസീര്, ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസ്, അബ്ദുള് മുത്തലിബ്, പി.എം. നിയാസ്, ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത്, നെയ്യാറ്റിന്കര സനല്, പി.എ.സലീം, കെ.പി. ശ്രീകുമാര്, ടി.യു. രാധാകൃഷ്ണന്, ജോസി സെബാസ്റ്റ്യന്, സോണി സെബാസ്റ്റ്യന്, എം.പി. വിന്സെന്റ്, ജോസ് വള്ളൂര്, സി. ചന്ദ്രന്, ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കല്ലാര്, പി. മോഹന്രാജ്, ജോതികുമാര് ചാമക്കാല, എം.ജെ. ജോബ്, എസ്. അശോകന്, ആലിപ്പറ്റ ജമീല, ഫില്സണ് മാത്യൂസ്, വി. ബാബുരാജ്, എ. ഷാനവാസ് ഖാന്, മണക്കാട് സുരേഷ്, കെ. എല്.പൗലോസ്, എം.എ. വാഹിദ്, രമണി പി. നായര്, ഹക്കീം കുന്നില്, കെ. നീലകണ്ഠന്, ചന്ദ്രന് തില്ലങ്കേരി, പി. ജെര്മിസ്, അനില് അക്കര, കെ.എസ്. ശബരിനാഥന്, സന്ദീപ് വാര്യര്, കെ.ബി. ശശികുമാര്, നൗഷാദ് അലി, ഐ.കെ.രാജു, എം.ആര്.അഭിലാഷ്, കെ.എ.തുളസി, കെ.എസ്. ഗോപകുമാര്, ഫിലിപ്പ് ജോസഫ്, കറ്റാനം ഷാജി, എന്. ഷൈലാജ്, ബി.ആര്.എം. ഷഫീര്, എബി കുര്യാക്കോസ്, പി.ടി. അജയ് മോഹന്, കെ.വി. ദാസന്, അന്സജിതാ റസല്, വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണന്, നിഷാ സോമന്, ലക്ഷ്മി ആര്, സോണിയ ഗിരി, കെ. ശശിധരന്, ഇ. സമീര്, സൈമണ് അലക്സ് എന്നിവരാണ് ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.