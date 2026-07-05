/POCSO Case: സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പതിമൂന്നുകാരി; പരാതി വ്യാജം, പരാതി നൽകിയതിന് പ്രണയനൈരാശ്യത്തിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിൽ പതിമൂന്നുകാരിയായ പെൺകുട്ടി സഹപാഠികൾക്കെതിരെ നൽകിയ പീഡനപരാതി വ്യാജമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹപാഠിക്ക് തിരിച്ച് പ്രണയം തോന്നാത്തതിലുള്ള വിരോധമാണ് ഇത്തരമൊരു പരാതി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടി പിന്നീട് മൊഴി നൽകി.
ഇതേത്തുടർന്ന് ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസിനോടും മജിസ്ട്രേറ്റിനോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ താൻ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പെൺകുട്ടി മുൻപ് നൽകിയ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൊലീസ് നേരത്തെ തന്നെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. വൈദ്യപരിശോധനയിലും പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സ്കൂൾ ശുചിമുറിയിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതടക്കം പത്തുപേരുടെ പേരുകളായിരുന്നു കുട്ടി ആദ്യം ആരോപിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഈ പത്തുപേരെയും കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ ആറുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളും ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഒപ്പം, ചൈൽഡ് ലൈന് മുന്നിൽ പെൺകുട്ടി ഇത്തരമൊരു മൊഴി നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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