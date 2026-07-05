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POCSO Case: സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പതിമൂന്നുകാരി; പരാതി വ്യാജം, പരാതി നൽകിയതിന് പ്രണയനൈരാശ്യത്തിൽ

Fake Complaint: പൊലീസിനോടും മജിസ്ട്രേറ്റിനോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ താൻ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:06 PM IST
POCSO Case: സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പതിമൂന്നുകാരി; പരാതി വ്യാജം, പരാതി നൽകിയതിന് പ്രണയനൈരാശ്യത്തിൽ
Image Credit: Pocso Case | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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