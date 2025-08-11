English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Palakkad Accident Death: തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാർ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; പാലക്കാട് 13കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളജിന് മുന്നിലാണ് ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 11, 2025, 10:11 PM IST
  • മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള ബന്ധുവിനെ കാണാൻ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • ബൈക്ക് ഓടിച്ച യുവതിക്കും ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ബൈക്കും തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് പതിമൂന്നുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊട്ടേക്കാട് ആനപ്പാറ സ്വദേശി ആരതിയാണ് മരിച്ചത്. പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളജിന് മുന്നിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള ബന്ധുവിനെ കാണാൻ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈക്ക് ഓടിച്ച യുവതിക്കും ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആരതിയുടെ മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

road accidentAccident deathPalakkad accidentറോഡപകടംഅപകട വാർത്ത

