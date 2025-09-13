English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Meningoencephalitics: തിരുവനന്തപുരത്തും മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; പതിനേഴുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitics: പൂവാർ സ്വദേശിയായ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:03 PM IST
  • നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
  • ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം എന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി

Amoebic Meningoencephalitics: തിരുവനന്തപുരത്തും മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; പതിനേഴുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൂവാർ സ്വദേശിയായ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം എന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പതിനേഴുകാരന്‍ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ സിമ്മിംഗ് പൂൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

വെള്ളത്തിൻറെ സാമ്പിളുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശേഖരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 16നാണ് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ എത്തിയ പതിനേഴുകാരന്‍ സിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിച്ചത്. പിറ്റേദിവസം കടുത്ത തലവേദനയും പനിയും അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി. പനിയും തലവേദനയും ശക്തമായതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. 

