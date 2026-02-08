English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Girl Found Dead: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനേഴുകാരി വയലിലെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സംഭവം കോന്നിയിൽ

Girl Found Dead: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനേഴുകാരി വയലിലെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സംഭവം കോന്നിയിൽ

പെൺകുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷമം തുടങ്ങി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:53 AM IST
  • രാവിലെ പശുവിനെ തീറ്റാൻ പോയ പെൺകുട്ടി വയലിലേക്ക് പോയിരുന്നതായാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.
  • വൈകിട്ടായിട്ടും വീട്ടിൽ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

പത്തനംതിട്ട: കോന്നിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനേഴുകാരിയെ വയലിലെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രാവിലെ പശുവിനെ തീറ്റാൻ പോയ പെൺകുട്ടി വയലിലേക്ക് പോയിരുന്നതായാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. വൈകിട്ടായിട്ടും വീട്ടിൽ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ താമസം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Konni NewsPathanamthitta Newsകോന്നിപത്തനംതിട്ട

