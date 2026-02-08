Girl Found Dead: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനേഴുകാരി വയലിലെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സംഭവം കോന്നിയിൽ

പത്തനംതിട്ട: കോന്നിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനേഴുകാരിയെ വയലിലെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രാവിലെ പശുവിനെ തീറ്റാൻ പോയ പെൺകുട്ടി വയലിലേക്ക് പോയിരുന്നതായാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. വൈകിട്ടായിട്ടും വീട്ടിൽ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ താമസം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
