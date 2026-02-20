English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thiruvalla Suicide Case: പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ ആൺസുഹൃത്തുമായി തർക്കം, ബ്രേക്കപ്പ്; തിരുവല്ലയിൽ 17കാരി ജീവനൊടുക്കി

Thiruvalla Suicide Case: പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ ആൺസുഹൃത്തുമായി തർക്കം, ബ്രേക്കപ്പ്; തിരുവല്ലയിൽ 17കാരി ജീവനൊടുക്കി

തിരുവല്ല കാവുംഭാഗത്താണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അപർണ രമേശ് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 20, 2026, 05:11 PM IST
  • പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അപർണ മോഡൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശേഷം ജവാദുമായി കണ്ടിരുന്നു.
  • ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് ജവാദ് പറ‍ഞ്ഞതോടെ വഴിയിൽ വച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമാകുകയായിരുന്നു.

  Student Death: മാതാപിതാക്കൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലെ മനോവിഷമം; ഇടുക്കിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കി

Thiruvalla Suicide Case: പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ ആൺസുഹൃത്തുമായി തർക്കം, ബ്രേക്കപ്പ്; തിരുവല്ലയിൽ 17കാരി ജീവനൊടുക്കി

പത്തനംതിട്ട: പ്രണയബന്ധത്തിൽ നിന്നും ആൺസുഹൃത്ത് പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു. തിരുവല്ല കാവുംഭാഗം പെരിങ്ങോൾ സ്വദേശി അപർണ രമേശ് (17) ആണ് മരിച്ചത്. മോഡൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞെത്തിയ ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടി വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഷാൾ കെട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചത്. ആൺസുഹൃത്ത് ജവാദിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ച ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയത്. 

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അപർണ മോഡൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശേഷം ജവാദുമായി കണ്ടിരുന്നു. ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് ജവാദ് പറ‍ഞ്ഞതോടെ വഴിയിൽ വച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമാകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജവാദ് വാങ്ങി നൽകിയ മൊബൈൽ ഫോൺ അപർണ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

Also Read: Rapper Vedan: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനാകുന്നു; വിവാഹം തൃശൂരിൽവെച്ച്

പിന്നാലെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയ അപർണ അടുക്കളയിൽ ഷാൾ കെട്ടി തൂങ്ങി ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ മരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ജവാദിനെ അപർണ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 

