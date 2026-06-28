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  • /Newborn Baby Death: വെള്ളിയാഴ്ച പിതാവ് മരിച്ചു, പിന്നാലെ കുഞ്ഞും; 18 ദിവസം പ്രായമുള്ള നവജാതശിശുവിന് ദാരുണാന്ത്യം, പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് നി​ഗമനം

Newborn Baby Death: വെള്ളിയാഴ്ച പിതാവ് മരിച്ചു, പിന്നാലെ കുഞ്ഞും; 18 ദിവസം പ്രായമുള്ള നവജാതശിശുവിന് ദാരുണാന്ത്യം, പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് നി​ഗമനം

പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതാകാം കുഞ്ഞിൻറെ മരണകാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:59 PM IST
Newborn Baby Death: വെള്ളിയാഴ്ച പിതാവ് മരിച്ചു, പിന്നാലെ കുഞ്ഞും; 18 ദിവസം പ്രായമുള്ള നവജാതശിശുവിന് ദാരുണാന്ത്യം, പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് നി​ഗമനം
Image Credit: Newborn | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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