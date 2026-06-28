തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ 18 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. തൃശൂർ വെള്ളറക്കാട് തറമേൽഞാലിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ സുധീഷിന്റെയും മനുരാധയുടെയും മകൾ ആണ് മരിച്ചത്. പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.
രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സുധീഷ് (25) വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. അക്കിക്കാവിൽവച്ച് സുധീഷ് സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. സുധീഷിന്റെ അസ്ഥി സഞ്ചയന ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുത്തശേഷം തൊട്ടിലിൽ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും മൂക്കിൽനിന്ന് രക്തവും വരുന്ന നിലയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു.
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