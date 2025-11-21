English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kollam: കായലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന 2 ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ചു; ഗ്യാസിൽ നിന്ന് തീപടർന്നെന്ന് നി​ഗമനം

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:11 PM IST
  • പാചക ഗ്യാസിൽ നിന്നും തീ പടർന്നതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
  • തീയണക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സ് ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.

കൊല്ലം: കായലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന രണ്ട്  മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ചു. മുക്കാട് കായലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ബോട്ടുകൾക്കാണ് തീപിടിച്ച്.  പാചക ഗ്യാസിൽ നിന്നും തീ പടർന്നതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തീയണക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സ് ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. 

