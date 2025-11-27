തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഒളിംപിക്സിലെ പ്രായത്തട്ടിപ്പിൽ 2 കുട്ടികളെ കൂടി ഒഴിവാക്കി. വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രായത്തട്ടിപ്പിലാണ് നടപടി. രണ്ട് കുട്ടികളെ കൂടി ദേശീയ സ്കൂൾ കായികമേളക്കുള്ള ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ സ്കൂളിലെ ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരായ രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് ദേശീയ മീറ്റിനുളള ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതുവരെ അഞ്ച് പേർ വ്യാജരേഖയിൽ മത്സരിച്ചെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മെഡൽ നേടിയ 21കാരി വ്യാജ ആധാർ രേഖയുണ്ടാക്കിയാണ് പുല്ലൂരാംപാറ സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നേടിയതെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ട്രാക്ക്, ത്രോ ഇനങ്ങളിൽ മെഡൽ നേടിയ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ പ്രായം കൃത്യമല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. മലപ്പുറം തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ സ്കൂളിലെ നീരജ്, അഭയ് പ്രതാപ് എന്നിവരെ ദേശീയ മീറ്റിനുളള കേരള ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സ്കൂളിലെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെ പ്രേം ഓജയും പ്രായത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി.
സ്കൂളുകളുടെ പോയിന്റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. സമ്മാനത്തുക തിരിച്ചു വാങ്ങും. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സ്കൂളുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സ്കൂളുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കുന്നതടക്കം നടപടിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കടക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
