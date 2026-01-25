English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Child Abandoned: രണ്ട് വയസുകാരനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്, മാതാപിതാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ

Child Abandoned: രണ്ട് വയസുകാരനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്, മാതാപിതാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ

Child Abandoned In Train: തൃശൂരിനും ആലുവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാകാം കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 25, 2026, 07:22 AM IST
  • കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്
  • സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Child Missing Case: തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ നിന്നും 2 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായി പരാതി

Trending Photos

Horoscope Today 25 January: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today 25 January: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala SK-37 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-37 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?
Mohanlal Stunning Look: &#039;ചുമ്മാ&#039; പൊളി..! &#039;താടി വടിച്ച് വിന്റേജ് ലുക്കിൽ ലാലേട്ടൻ&#039;, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വൈറൽ; എൽ 366ന് തുടക്കമായി
5
Mohanlal
Mohanlal Stunning Look: 'ചുമ്മാ' പൊളി..! 'താടി വടിച്ച് വിന്റേജ് ലുക്കിൽ ലാലേട്ടൻ', മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വൈറൽ; എൽ 366ന് തുടക്കമായി
Surya Gochar 2026: സൂര്യൻറെ ദിശമാറ്റം ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് തവണ; സൂര്യ സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും
5
Surya Gochar
Surya Gochar 2026: സൂര്യൻറെ ദിശമാറ്റം ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് തവണ; സൂര്യ സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും
Child Abandoned: രണ്ട് വയസുകാരനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്, മാതാപിതാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ

കൊച്ചി: പൂനെ - എറണാകുളം എക്സ്പ്രസിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് വയസുകാരന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കേരള പോലീസ് ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം 17-ാം തീയതിയാണ് ട്രെയിനുള്ളിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

തൃശൂരിനും ആലുവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാകാം കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിലവിൽ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

കുട്ടി മലയാളിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Child abandonedChild Abandoned In Train

Trending News