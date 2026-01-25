Child Abandoned: രണ്ട് വയസുകാരനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്, മാതാപിതാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ

കൊച്ചി: പൂനെ - എറണാകുളം എക്സ്പ്രസിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് വയസുകാരന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കേരള പോലീസ് ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം 17-ാം തീയതിയാണ് ട്രെയിനുള്ളിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.
തൃശൂരിനും ആലുവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാകാം കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിലവിൽ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
കുട്ടി മലയാളിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
