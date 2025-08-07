Kerala News: തൃശൂരിൽ 23കാരിയായ നവവധുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

തൃശൂർ: 23കാരിയായ നവവധുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അന്നമനട എടയാറ്റൂർ സ്വദേശി ആലങ്ങാട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ നൗഷാദിന്റെ മകൾ ആയിഷ (23) യാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കിടപ്പുമുറിയിലാണ് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആയിഷയെ മാളയിലെ വീട്ടിലെ കിടപ്പു മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 13നായിരുന്നു അയിഷയുടെ വിവാഹം. ചേലക്കര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇഹ്സാൻ ആണ് ഭർത്താവ്. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണ്. വിവാഹശേഷം ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയത്.
കാസോക്കു കരാട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലകയായ ആയിഷ ചാലക്കുടി പനമ്പിള്ളി കോളേജിലെ പിജി വിദ്യാർഥി കൂടിയാണ്. മാള സൊക്കോർസോ സ്കൂൾ, മാള കാർമൽ കോളേജ്, സ്നേഹഗിരി ഹോളി ചൈൽഡ് സ്കൂൾ, പാലിശ്ശേരി എസ്എൻഡിപി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കരാട്ടെ പരിശീലകയാണ് ആയിഷ. ആയിഷയുടെ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മാള പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റുമോട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
