SIR Kerala: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 24 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിളിച്ച നിർണായക യോഗം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗം രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. 24.08 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒരുപോലെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.
വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് 24.08 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിൽ പകുതിയിലധികം പേരും നിലവിൽ സ്ഥലത്തുള്ളവരാണെന്ന് സിപിഐഎമ്മും കോൺഗ്രസും വാദിക്കുന്നു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും പുതിയ വോട്ടർമാരായി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പാർട്ടികൾക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എന്തിന് പുതിയതായി അപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പാർട്ടികൾ പറയുന്നത്. അവസാന കണക്കുകൾ പ്രകാരം 28,529 പേർ പേര് ചേർക്കാൻ ഇതിനകം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 6,242 പേർ പ്രവാസികളാണ്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അന്തിമ രൂപീകരണത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകും. 2026 ഫെബ്രുവരി 21 നാണ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.