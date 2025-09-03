Pakistan Bomb Blast: പാകിസ്ഥാനിൽ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 25 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിൽ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനം. 25 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ക്വറ്റയിലാണ് ചാവേർ ആക്രമണം നടന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ബലൂചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിക്കിടെയാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ റാലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ബലൂചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
