Pakistan Bomb Blast: പാകിസ്ഥാനിൽ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 25 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Bomb Blasts In Pakistan: ബലൂചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിക്കിടയിൽ ആയിരുന്നു ആക്രമണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 3, 2025, 04:50 PM IST
  • പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് ചാവേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് വിവരം
  • അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ബലൂചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിൽ ചാവേ‍ർ ബോംബ് സ്ഫോടനം. 25 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ന​ഗരമായ ക്വറ്റയിലാണ് ചാവേർ ആക്രമണം നടന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ബലൂചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിക്കിടെയാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ റാലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ബലൂചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

PakistanPakistan Bomb Blastബോംബ് സ്ഫോടനംപാകിസ്ഥാൻ

