/Palakkad Wild Elephant Attack: പാലക്കാട് വീണ്ടും കാട്ടാനക്കലി; രണ്ടിടങ്ങളിലായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയില് രണ്ടിടങ്ങളിലായി കാട്ടാന ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വെള്ളിങ്കിരി, മിനി ഷാജി, പ്രസാദ് എന്നിവര്ക്കാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. മൂന്ന് പേരെയും അട്ടപ്പാടിയിലെ ട്രൈബല് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
മുള്ളിയില് വച്ചാണ് ആദിവാസി യുവാവ് വെള്ളിങ്കിരിക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായത്. വെള്ളിങ്കിരിക്ക് മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പുലര്ച്ചെ നാലു മണിയോടെ പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമുണ്ടായത് അട്ടപ്പാടി ഗൂളിക്കടവിലായിരുന്നു. രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ രണ്ട് ഓട്ടോ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെയാണ് കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഓട്ടോ മറിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ യാത്രക്കാരി മിനി ഷാജിക്കും ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് പ്രസാദിനും പരിക്കേറ്റു.
അതേസമയം വയനാട്ടില് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേര്ക്കാണ് ജീവന് നഷ്ടമായത്. മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തുമല സ്വദേശിനി ജെസി, വയനാട് തിരുനെല്ലി കാട്ടിക്കുളത്ത് തോട്ടം തൊഴിലാളി രാജു എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച
മലപ്പുറത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായി. നിലമ്പൂർ കരുളായി ശങ്കരൻകോട് പ്ലാന്റേഷനിലാണ് സംഭവം. കരുളായി സ്വദേശി സൈനബക്ക് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. സൈനബയെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വനമേഖലയിൽ തേക്കിൻ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലിക്കിടയിലാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻതന്നെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.