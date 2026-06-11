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Palakkad Wild Elephant Attack: പാലക്കാട് വീണ്ടും കാട്ടാനക്കലി; രണ്ടിടങ്ങളിലായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

Palakkad Wild Elephant Attack: പുലർച്ചെയാണ് മുള്ളിയിലും ഗൂളിക്കടവിലും കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:52 AM IST
Palakkad Wild Elephant Attack: പാലക്കാട് വീണ്ടും കാട്ടാനക്കലി; രണ്ടിടങ്ങളിലായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Wild Elephant Attack | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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