Operation Numkhur: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ 2 വാഹനമുൾപ്പെ‌ടെ 3 എണ്ണം കൂടി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു

Operation Numkhur: നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ 2 വാഹനങ്ങൾ കൂടാതെ പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനവുമാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 9, 2025, 09:56 PM IST
  • ഒളിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Operation Numkhur: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ 2 വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെ‌ടെ 3 എണ്ണം കൂടി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു

കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡിൽ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ 2 വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെ‌ടെ 3 എണ്ണം കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു. നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ 2 വാഹനങ്ങൾ കൂടാതെ പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനവുമാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒളിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

അതേ സമയം ഭൂട്ടാൻ കാർ കള്ളക്കടത്തിനു പിന്നിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഷൈൻ മോട്ടോർസ് എന്ന് സംഘത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ഇ. ഡി വ്യക്തമാക്കി. സതിക് ഭാഷ, ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇന്നലെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ അടക്കം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ വിശദമാക്കി.

