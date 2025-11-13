English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kochi News: വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തി വൃദ്ധയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു; 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Kochi News: വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തി വൃദ്ധയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു; 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Kochi News: കിടങ്ങൂർ ഗാന്ധിക്കവലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മനു (30) വാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 13, 2025, 11:33 AM IST
  • അങ്കമാലി പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • പുളിയനം ഹൈസ്കൂളിന് സമീപമുള്ള വൃദ്ധയുടെ ഒന്നരപ്പവൻ തൂക്കമുള്ള മാലയാണ് മനു പൊട്ടിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞത്.
  • കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച്ച ഉച്ചയക്ക് ഒരു മണിയ്ക്കാണ് സംഭവം.

Kochi News: വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തി വൃദ്ധയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു; 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

എറണാകുളം: വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തി വൃദ്ധയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം കാലടിയിലാണ് സംഭവം. കിടങ്ങൂർ ഗാന്ധിക്കവലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മനു (30) വാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അങ്കമാലി പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പുളിയനം ഹൈസ്കൂളിന് സമീപമുള്ള വൃദ്ധയുടെ ഒന്നരപ്പവൻ തൂക്കമുള്ള മാലയാണ് മനു പൊട്ടിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച്ച ഉച്ചയക്ക് ഒരു മണിയ്ക്കാണ് സംഭവം.

ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് ശേഷം മനു ബൈക്കിൽ വീടിൻെറ മുറ്റത്ത് എത്തി വെള്ളം ചോദിക്കുകയും വെള്ളം എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞ സമയം വൃദ്ധയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന മാലപൊട്ടിച്ച് മനു കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ടിആർ രാജേഷിൻ്റെ നേത്രത്വത്തിൽ പ്രത്യേകം ടീം രൂപികരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. വില്പന നടത്തിയ കാലടിയിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച മാല കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

